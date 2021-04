Ein Blick in Peter Wierlings Wohnzimmer lässt Nostalgiker entzücken und unbedarfte Gäste meinen, einen Schritt ins Museum gemacht zu haben. Nussglocken, Plattenspieler, Warenautomaten, Spielzeug-Dampfmaschinen und vieles mehr, teilweise mehr als 100 Jahre alt, hat der Ochtruper gesammelt und in liebevoller Detailarbeit originalgetreu restauriert. Sein neuestes Schätzchen wartet allerdings im Garten: Ein Rasenmäher mit Einscheiben-Wankelmotor der Firma Sabo von 1975. Eine absolute Rarität, wie Wierling sagt. Bloß eine Handvoll gebe es noch in ganz NRW. Der Wankelmotor sei aus den Produktionslinien der allermeisten Hersteller entfernt worden. „Heute verbaut Mazda so einen Typen in den Modellen RX 7 und RX 8. Mercedes und Citroën haben es probiert, es aber aufgegeben.