Der Duft verrät ihn schon, bevor das Auge ihn auf dem Waldboden entdeckt: Bärlauch. Das zarte Grün, von dem ein feiner Geruch nach Knoblauch und Zwiebeln ausgeht, gehört zu den Wildkräutern und ist auch in Ochtrup zu finden. Renate Schier liebt Bärlauch. „Alles fing an, als ich vor über 20 Jahren den Garten meines Vaters geerbt habe“, erzählt die Ochtruperin. Damals habe sie sich einfach nur an den wunderschönen Pflanzen dort erfreut, bis sie irgendjemand darauf aufmerksam machte, dass das doch Unkraut sei. „Heute sagt man vielleicht Wildkräuter“, meint Renate Schier schmunzelnd.