Die Nachricht kam nicht unerwartet. Bereits am vergangenen Freitag hatte der Kreis Steinfurt die Schulen in Och­trup darüber informiert, dass die verschärften Regelungen der Bundes-Notbremse wahrscheinlich in dieser Woche auch für Bildungsangebote in der Töpferstadt greifen. Am Montag folgte die Bestätigung. Ab dem morgigen Mittwoch geht es für alle Schülerinnen und Schüler – eine Ausnahme bilden Abschlussklassen und Kinder mit Förderbedarf – wieder in den Distanzunterricht.

„Es ist unheimlich schwer, weil wir keine Planungssicherheit haben“, beschrieb der Leiter des Gymnasiums, Olaf Reitenbach, die Situation für die Schulen wie auch die Eltern. Er geht davon aus, dass die Regelung für den Distanzunterricht zunächst für die laufende Woche gilt. Danach müsse man weiter schauen. Das Kollegium sei vorbereitet und lege nun wieder den Schalter um.

Ebenfalls ab dem morgigen Mittwoch gilt auch in Och­trup die Untersagung des Einkaufs mit Terminvereinbarung. Ausgenommen sind Geschäfte, die die Versorgung mit Lebensmitteln, Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs und existenziellen Dienstleistungen (Lebensmittelhandel, Drogerien, Tankstellen oder Buchhandlungen) sicherstellen. Bei allen anderen Geschäften ist es zulässig, zuvor bestellte Ware abzuholen (Click & Collect). Wie lange, das ist ungewiss.

„Man kommt rein, wenn man drei Tage drüber ist. Aber man kommt nur raus, wenn man fünf Tage drunter ist“, fasste die Erste Beigeordnete Birgit Stening das weitere Prozedere zusammen. Heißt: Das Land hebt die Einschränkungen erst wieder auf, wenn der Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter dem Schwellenwert von 150 (Einzelhandel) beziehungsweise 165 (Schul- und Betreuungsbetrieb) liegt.