Die Vorbereitung ist in diesem Jahr wie eine kleine Schatzsuche aufgebaut. Zu Beginn haben die Kinder eine Kiste erhalten, die sie selbst zu ihrer Schatzkiste gestalteten und mit Inhalt füllten. Regelmäßige „Schatzsucherpost“ begleitete die Familien mit ihren Kindern. Anhand von Impulsen und kreativen Ideen waren die Erstkommunionkinder eingeladen, persönliche Schätze zu entdecken und gemeinsam mit der Familie zu sammeln. Im Mittelpunkt standen dabei etwa Fragen wie: Auf wen kann ich in meinem Leben vertrauen? Wer bringt Licht in mein Leben?

Gemeinschaft erfahren

Gottesdienste in Kleingruppen ergänzten das Konzept und ließen die Kinder in dieser Zeit biblische Geschichten kennenlernen und Gemeinschaft erfahren. Symbolisch für diese Gemeinschaft entstand in jedem Ortsteil eine Kerze mit allen Namen, die im Gottesdienst einen besonderen Platz haben wird wenn die Erstkommunionkinder zum ersten Mal Jesus im „Brot des Lebens“ begegnen.

Am morgigen Samstag gehen in St. Dionysius folgende Kinder zur Erstkommunion: Liam Liebold, Hendrik Schulte-Sutrum, Zofia Zyza, Merle Wehrmann und Lieke Wesseling. Am 8. und 9. Mai gehen in St. Johannes-Baptist in jeweils zwei Gottesdiensten folgende Kinder zur Erstkommunion: Emma Büser, Louis Dinkhoff, Leni Ewering, Henri Feldhues, Frida Fontein, Claire Groom, Paul Hinkelammert, Laura Kaiser, Niels Kockmann, Cathleen Krabbe, Amelie Lahrkamp, Amelie Ransmann, Lena Stücker, Clara Viefhues, Lenny Wilpers und Levi Wolter. Alle anderen Erstkommunionkinder feiern das Fest am 18. und 19. September.

Die Pfarrei St. Lambertus weist darauf hin, dass die Erstkommunionfeiern nur für die Erstkommunionfamilien und deren Gäste bestimmt sind.