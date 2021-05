Es hat etwas gedauert, aber schließlich hat sich der Stadtrat am Donnerstagabend geeinigt, was eine mögliche Einbahnstraßenregelung vor dem K+K-Markt an der Bahnhofstraße angeht – oder eben nicht. Denn die definitive Entscheidung ist auf die nächste Sitzung der Infrastrukturausschusses Anfang November verlegt worden. Diese Zwischenzeit soll genutzt werden, um zu überprüfen, ob die aktuelle Verkehrsführung mit entgegenkommenden Fahrzeugen weiterhin funktioniert. Veränderte Verkehrssituation Denn nachdem die Horst-, Töpfer- und Fürstenbergstraße um den neu errichteten Wohnkomplex wieder uneingeschränkt nutzbar sind, habe sich die Verkehrssituation gegenüber der Verkehrsschau im vergangenen Oktober verändert.