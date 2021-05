Dem Beschuldigten warf die Staatsanwaltschaft in der Anklage vor, im August 2020 auf der B 54 in Höhe der Abfahrt Wettringen einen anderen Verkehrsteilnehmer durch riskante Überholmanöver, unvermitteltes Bremsen und zu geringen Sicherheitsabstand an Leib und Leben gefährdet zu haben. Weil sich der als Zeuge geladene Geschädigte massiv durch das Verhalten des Angeklagten bedroht sah, habe er bei der Polizei Anzeige gegen den Angeklagten erstattet. Wie das Vernehmungsprotokoll auswies, sagte der Zeuge aus, der ihn bedrohende Autofahrer habe mit seinem langen Bart „ausgesehen wie ein Taliban“.