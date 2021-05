Freitagabend, 19 Uhr. Meine Familie hat sich im heimischen Wohnzimmer vor dem Laptop versammelt und blickt erwartungsvoll und voller Vorfreude auf den Bildschirm. Auf dem Programm steht ein vom Jugendcafé Freiraum organisierter digitaler Familienspieleabend gemeinsam mit anderen Ochtruper Familien. Erstmalig wird die Idee am Freitagabend in die Tat umgesetzt. Für das „Family-Quiz“ wandelt das Freiraum-Team den Discord-Server des Jugendtreff zur digitalen Quiz-Arena um. Mithilfe eines Sprach- und Videochats sowie dem Messenger Whats­App treten neun Familien in zehn verschiedenen Kategorien gegeneinander an, um einen goldfarbenen, randvoll mit Süßigkeiten gefüllten Pokal nach Hause zu holen. Das Familien-Quiz geht in die erste Runde Um für einen möglichst reibungslosen Ablauf zu sorgen, hat sich Jörg Eßlage gemeinsam mit der Freiraum-Mitarbeiterin Michelle Kiefer und dem FSJler Thilo Urban im Jugendcafé eingefunden.