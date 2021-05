Zur zukünftigen Entwicklung des Schulzentrum hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einige Entscheidungen getroffen. So werden als erste beiden Schritte die Erweiterung der Realschule durch Anbau und Anbindung an den Baukörper des Gymnasiums und die Erweiterung des Verwaltungstraktes des Gymnasiums angegangen.