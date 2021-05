Gefährliche Körperverletzung an zwei Opfern, begangen von drei jungen Männern aus Ochtrup im Alter von 17 und 19 Jahren am 12. Oktober 2019 in der Nähe des Bahnhofs in Gronau, so lautete der Anklagevorwurf am Montag beim Jugendschöffengericht in Rheine. Die Angeklagten schwiegen. Später gestand einer der 19-Jährigen einen Schlag mit der flachen Hand. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, nachts um zwei Uhr einen 30-jährigen Radfahrer von seinem Fahrrad geholt, auf ihn eingeschlagen und ihn getreten zu haben. Als ihm ein Niederländer zur Hilfe eilte, bekam auch dieser einen Schlag ins Gesicht und erlitt einen Nasenbeinbruch.