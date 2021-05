Wie alle anderen Kitas in Ochtrup befindet sich auch die Einrichtung in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde im Notbetrieb. Die wenigen Wochen vor der Bundesnotbremse war ebenfalls nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. „Aber die Kinder haben mir den Einstieg erleichtert“, freut sich Christina Schlichtmann über ein herzliches Willkommen der Mädchen und Jungen in ihrem Kindergarten. Auch das Team der Erzieherinnen habe sie freundlich empfangen. „Die Kennenlernphase gestaltet sich sehr positiv“, sagt Christina Schlichtmann lächelnd.