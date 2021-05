Grillen ist die Leidenschaft mit Liebe zum Detail. So überschreibt Oliver Engel sein Lebensmotto. Seit jeher ist der Ochtruper begeisterter Grillfan und hat diese Tätigkeit mit den Jahren perfektioniert. Der Grundstein ist wohl seine Ausbildung zum Koch. Seitdem besucht er gelegentlich zusammen mit seiner Frau Grillmeisterschaften in ganz Deutschland. Ob nun in Berlin, Hannover oder Fulda – die Ausflüge dorthin sind meistens Zufallsfahrten. Seit etwa einem Jahr nimmt er zudem regelmäßig mit seiner Frau an Online-Grillseminaren teil – mit gehörigem Mehrwert. In Fulda auf der Deutschen Grillmeisterschaft hat das Ehepaar zum Beispiel Kontakte mit der Jury knüpfen können, die heute noch bestehen.