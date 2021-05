Seit 2009 läuft das Projekt der Stadtwerke, alle 2858 Straßenleuchten in der Stadt und den Ortsteilen auf LED-Technik umzurüsten. In etwa vier Jahren, so schätzt Betriebsleiter Robert Ohlemüller, könnte der Austausch abgeschlossen sein. Der Start verlief damals absichtlich verhalten, was sich im Nachhinein als guter Weg herausgestellt hat. „Wir haben bewusst die Entwicklung der Technik abgewartet, denn die stand noch am Anfang“, erläutert Josef Potthoff, Leiter Stromversorgung bei den Stadtwerken.