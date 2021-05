Wenn Maria Stücker sieht, wie ihre kleine Urenkelin Pia gewickelt wird, muss sie schmunzeln. „Ach, was hatte ich im Gegensatz dazu damals immer eine Wäsche“, erinnert sich die 81-Jährige noch sehr gut daran, als ihre Kinder klein waren. Von Stoffwindeln und Wäscheleinen in der Wohnküche Anfang der 60er Jahre war das. Damals gab es noch keine Einweg-Windeln, da mussten jene aus Stoff herhalten. Das Ergebnis: jede Menge Schmutzwäsche. Die wurde in einem großen Topf auf dem Kohleherd gekocht. „Eine Waschmaschine hatten wir ja noch nicht“, erzählt Maria Stücker. Am schwierigsten sei es aber gewesen, die Windeln nach dem Waschen zu trocknen. Kreuz und quer spannten sich die Wäscheleinen an Wintertagen durch die Wohnküche, dem einzigen beheizten Raum im Haus. Bei der Frau ihres Enkels Jan, Anna-Lena Stücker, ist das heute natürlich anders. Die kleine Pia liegt auf ihrer Decke und brabbelt fröhlich vor sich hin, während die anderen Frauen der Familie gemütlich bei einem Kaffee zusammensitzen. „Heute gibt es so viele Dinge, die das Leben leichter machen“, findet Maria Stücker. Sicher, aus ihren fünf Kindern sei trotzdem etwas geworden. Aber die Arbeit bestimmte damals einfach den Alltag.