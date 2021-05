Der Schützenverein Lau-Brechte hat Geburtstag. Gefeiert werden die 375 Jahre zwar nicht, aber Ehrenvorsitzender Hubert Eilert und Vorsitzender Ingo Krabbe haben anlässlich des Jubiläums in der Vereinsgeschichte gestöbert. Von den Anfängen des Schützenvereins Lau-Brechte Handfeste Beweise, dass der Schützenverein Lau-Brechte tatsächlich im Jahr 1645 gegründet wurde, gibt es nicht. Wie bei vielen anderen Vereinen auch, entstand der Zusammenschluss in der Zeit des zu Ende gehenden Dreißigjährigen Krieges. „Die Bauerschaft lag außerhalb der Stadtmauern und musste sich deshalb besonders schützten“, weiß Hubert Eilert. „Die in der Ochtruper Brechte herrschenden Verhältnisse im Gründungsjahr lassen sich aufgrund der geschichtlichen Überlieferung einigermaßen abschätzen, so dass die Vereinsgründung im Jahr 1645 als wahr angesehen wird“, heißt es dazu in der Vereinschronik. Dort findet sich zudem eine Arztrechnung aus dem Jahr 1828. Es ist das älteste Dokument im Vereinsarchiv. „Beim Schützenfest im Jahr 1828 gab es einen Unfall“, erzählt Hubert Eilert. „Dem Johann Bernhard Jan Mieling platzte beim Laden ein Gewehr. Hierbei wurden vier Personen verletzt. Ärzte waren zu der Zeit in Ochtrup nicht ansässig und so kam der Burgsteinfurter Arzt Johann-heinrich Gempt per Pferd nach Ochtrup geritten, um die ärztliche Versorgung vorzunehmen“, ist in der Chronik nachzulesen.