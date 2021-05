Um insbesondere jungen Menschen das Pfingstfest näher zu bringen, haben Lena Dziuk und Heike Kötterheinrich für die Kirchengemeinde St. Lambertus das Projekt „Geistreich unterwegs“ konzipiert, das am heutigen Samstag startet und noch bis zum 24. Mai (Montag) geht. Dazu werden in ganz Och­trup und den beiden Ortsteilen Langenhorst und Welbergen Stationen zu finden sein, an denen die Botschaft von Pfingsten interaktiv erlebt werden kann. Coronakonform soll sich die Aktion auf diese Weise sowohl zeitlich als auch flächenmäßig über mehrere Tage beziehungsweise Wochen erstrecken.

Die zwölf Stationen befinden sich

an der St. Lamberti Kirche: #Müllgedanke(n) #Schokihoffnung #Bibelpunkt

an der St. Marien Kirche: #ge(h)stärkt #Wunderkerzenmensch #Geschichtenerzähler*in

an der St.-Johannes Baptist-Kirche: #Friedensstifter*in

an der St.-Dionysius-Kirche: #Zeitfresser

auf dem Schulhof der Städtischen Realschule : #Sprachjongleur*in

am Stadion des Schulzentrums: #starkeTöne

an der Bergwindmühle: #Berg(ge)danken und

an der Gaststätte Paddy‘s Irish Pub: #Kneipentalk.

Die Organisatorinnen verweisen für weitere Informationen zum Projekt auf die Homepage der Kirchengemeinde St. Lambertus .