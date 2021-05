Die Bücherei St. Lamberti ist ab dem morgigen Dienstag wieder für alle geöffnet. „Ein negativer Corona-Test ist nicht erforderlich. Es gelten allerdings weiterhin einige Einschränkungen und Hygienemaßnahmen“, erklärt die Bibliothek in einer Pressenotiz. Die Räumlichkeiten am Marktplatz sollten nur zum Ausleihen und zum Zurückgeben der Medien genutzt werden. „Ein längerer Aufenthalt sollte vermieden werden“, empfiehlt die Bücherei. Die maximale Personenzahl in der Bücherei ist derzeit auf maximal 20 begrenzt. Deshalb könne es am Eingang zu Wartezeiten kommen. „Es gelten, wie in allen anderen Geschäften, die üblichen Hygieneregeln wie etwa das Tragen einer medizinischen Maske, die Einhaltung des Mindestabstandes und die Händedesinfektion“, heißt es in der Mitteilung. Die vorgeschriebene Registrierung zur Kontaktnachverfolgung kann nun auch über die Luca-App erfolgen. Alle in dieser Woche fälligen Medien werden noch einmal verlängert. Danach gelten die üblichen Leihfristen.