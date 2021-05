Indien ist von Covid-19 besonders stark betroffen, das indische Gesundheitssystem durch die Pandemie überlastet. Zudem wurden neue, ansteckendere Corona-Varianten festgestellt, weshalb Indien als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko (Virusvarianten-Gebiet) eingestuft ist. Pastor Jyothish Joy stammt aus Indien. Er lebt und wirkt seit einigen Jahren in der Kirchengemeinde St. Lambertus in Ochtrup. Mit ihm sprach WN-Mitarbeiterin Rieke Tombült. Was bekommen Sie von Bekannten über die Situation in Indien mit? Jyothish Joy: Was wir gerade in den Medien mitbekommen, passiert in Nordindien, in Neu-Delhi, Mumbai, Uttar-Pradesh. Ich komme aus Südindien, dem Bundesstaat Kerala. Wenn wir über Indien reden, kann man das nicht mit einem Land in Europa gleichsetzen, da Indien 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner hat. Zudem ist es in 29 Bundesstaaten unterteilt.