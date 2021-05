Herman Kempers ist ein erfahrener Markthändler. Seit 30 Jahren ist der Niederländer auf vielen Wochenmärkten der Region präsent. Seit zehn Jahren auch in Ochtrup – mit Käse und Lakritz. Ihm gefällt es in der Töpferstadt, die Atmosphäre und vor allem der Standort am Pottbäckerplatz. „Hier ist wesentlich mehr los als früher an der Kirche“, hat er festgestellt. Ob man den Markt noch an einigen Stellen verbessern könnte? „Vielleicht ein oder zwei Stände mehr mit Produkten, die noch nicht dabei sind. Aber nicht zu viele doppelte Stände. Das klappt in großen Städten wie Münster. Aber nicht in einer Kleinstadt“, meint Kempers. Wenn sich die Kaufkraft auf mehrere Stände verteile, bestehe die Gefahr, dass es sich für den Einzelnen nicht mehr lohne. „Manchmal ist weniger mehr. Wichtig ist eine gute Qualität.