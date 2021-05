Ein nicht erschienener Zeuge war jetzt beim Amtsgericht Steinfurt der Grund dafür, dass ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und Missbrauch eines Kfz-Kennzeichens in die fünfte Runde geht. Wie berichtet ist ein 37 Jahre alter Ochtruper angeklagt, im Juli 2020 in Ochtrup ein Auto gefahren zu haben, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der vorgeladene Zeuge, von dem sich das Gericht eine belastbare Aussage darüber erhofft, ob der Angeklagte das Auto gefahren hat oder nicht, erschien trotz schriftlicher Benachrichtigung nicht. Nach der obligatorischen Wartezeit von 15 Minuten ersuchte die Richterin die Polizeiwache in Ochtrup, den Zeugen vorzuführen.