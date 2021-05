Mit dem Gesicht nach Osten begraben liegen die insgesamt 43 Jüdinnen und Juden auf dem Friedhof zwischen der Laurenzstraße und der Hellstiege. Wenn auch nicht alle der Grabsteine ebenfalls in Richtung Jerusalem ausgerichtet sind, könne man davon ausgehen, dass es die 18 weiblichen und 25 männlichen Leichname darunter sind, weiß Dr. Guido Dahl, der Vorsitzendes des Kulturforums. Von 1824 bis 1988 fanden die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Ochtrup an der Hellstiege ihre letzte Ruhe. Allerdings sollte eher von Bestattungsort oder „Ort des Lebens“ als von Friedhof die Rede sein, erklärt Guido Dahl. Endlosigkeit der Gräber Verstab in den vergangenen Jahrhunderten ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, musste er oder sie am selben Tag beerdigt werden, an dem das Grab ausgehoben wurde. Diese Aufgabe lag bei Nachbarn und Freunden.