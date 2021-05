Fernweh „Eigentlich sollte meine Reise nur ein Jahr dauern – daraus wurden aber schnell zwei“, erzählt Niklas Steiner schmunzelnd. Genau wie seinen Reisepartner Lars Uesbeck hatte den damals 23-jährigen damals das Fernweh gepackt. So reiste er zunächst durch Asien, bevor es ihn nach Down Under zog.