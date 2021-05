Wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen musste sich am Dienstag eine 71-jährige Ochtruperin vor dem Amtsgericht Steinfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihr in der Anklage vor, im Oktober des vergangenen Jahres bei einem Discounter an der Bahnhofstraße Waren im Wert von 6,50 Euro eingesteckt und nicht bezahlt zu haben. Wie die Angeklagte in ihrer Einlassung geständig einräumte, hatte sie noch andere Sachen eingekauft, die sie ordnungsgemäß auf das Fließband gelegt und auch bezahlt hatte. Das Geld für die nicht bezahlten Waren hätte sie dabeigehabt.