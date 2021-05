Im östlichen Bereich der Gronauer Straße hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten baulich viel getan. Vom Verschwinden der Tankstelle, über den Bau der Stadthalle 1989/90 und den Abriss des Hotels zur Post samt Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in den 90er-Jahren bis hin zur kürzlich abgeschlossenen Errichtung eines Mehrparteienhauses: Das Straßenbild hat sich deutlich verändert. Die Geschichte des Hauses Nummer 12 geht in das 19. Jahrhundert zurück, jene des Grundstücks noch weiter. In damaliger Zeit hatte die Firma der Gebrüder Laurenz auf dem Stadtgebiet für ihre Mitarbeiter zahlreiche Wohngebäude errichtet. An der Laurenzstraße stehen heute noch die kleinsten Wohnungen, die den einfachen Arbeitern vorbehalten waren.