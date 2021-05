Zu einer Freiheitsstrafe von jeweils vier Jahren verurteilte die 9. Große Strafkammer beim Landgericht Münster am Mittwoch zwei 49 und 31 Jahre alte Männer, einer aus Ochtrup und der andere ohne festen Wohnsitz. Wie berichtet waren die beiden angeklagt, im November des vergangenen Jahres gemeinschaftlich eine Tankstelle an der Ochtruper Straße in Gronau überfallen und dabei 525 Euro erbeutet zu haben. Für das Gericht stand nach der Einlassung der Angeklagten und der Beweisaufnahme fest, dass sich beide durch planvolles Vorgehen und gemeinschaftlich getroffener Absprachen der schweren räuberischen Erpressung schuldig gemacht haben. Danach haben die beiden verurteilten Straftäter am frühen Morgen des 21. November nacheinander den Verkaufsraum der Tankstelle betreten.