Neun japanische Baummagnolien verschönern seit dieser Woche die Bahnhofstraße. Mitarbeiter des Baubetriebshofes haben die Bäume gepflanzt. Das Unternehmen „Flower & Shower“ hat zudem im Auftrag der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH Blumenampeln an den Laternen installiert. Gefüllt sind diese mit einer „bienenfreundlichen Mischung“, die vor allem Bienen, Hummeln und Schmetterlinge anlocken soll, berichtete Kyra Prießdorf beim Ortstermin. Gemeinsam mit Bauamtsleiterin Karin Korten und Bürgermeisterin Christa Lenderich nahm sie das Ergebnis in Augenschein. Besagtes Unternehmen kümmert sich auch um die Pflege der Blumen. Die Kosten in Höhe von 3000 Euro werden in diesem Jahr von der OST übernommen, langfristig wollen die Verantwortlichen „noch mehr Akteure mit ins Boot holen“ (Christa Lenderich). „Wo Blumen blühen und gepflegtes Grün ist, halten sich Menschen gerne auf“, hatte Karin Korten bereits in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses angemerkt. Bei den Passanten in der Bahnhofstraße kam die Maßnahme gut an. Einige ließen die Bürgermeisterin ihre Zustimmung gleich wissen. Im Sommer haben alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Innenstadt im Rahmen einer Umfrage die Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun. Kommt das Pilotprojekt an, könnten langfristig auch in der Weinerstraße – nachdem dort die Sanierungen abgeschlossen sind – und am Lambertikirchplatz Blumenampeln erblühen.

In der Bahnhofstraße wurden Bäume gepflanzt und Blumenampeln aufgehängt, um das Stadtbild zu verschönern. Foto: Anne Steven