Eigentlich hatte Franz-Josef Henrichmann vor, einen ganz anderen beruflichen Weg zu beschreiten. Nach seiner Kfz-Schlosser-Ausbildung machte er nämlich mutig den Schritt in Richtung Maschinenbau-Ingenieur, legte erfolgreich seinen Abschluss hin, durfte den Titel führen – und arbeitete dann doch nicht in diesem Metier. Ein vierjähriger Dreikäsehoch hinterm Steuer Sein Vater Josef Henrichmann, der am Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde, betrieb da schon an der Laurenzstraße zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Autowerkstatt mit „Shell-Fahrzeugpflege“ und „Opel-Dienst“. Seit 1929 widmete er sich zudem der Ausbildung von Fahrschülern. „Zu der Zeit waren das tatsächlich in erster Linie Männer, hat mir mein Vater erzählt“, blickt Franz-Josef Henrichmann mit seiner Frau Elisabeth zurück. So zwischen 1950 bis Mitte der Siebziger-Jahre hätten sich dann auch verstärkt Frauen ans Ausbildungsheftchen, an Fragebögen und an die Lenkräder gewagt. „Da gab es regelrecht einen Nachholbedarf auf weiblicher Seite“, erinnert sich Franz-Josef Henrichmann. „Vaters erster Fahrschulwagen war übrigens ein Brennabor.