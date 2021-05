Altenberge -

Von stev/mas

Die Pfarrgemeinde St. Johananes Baptist bekommt Verstärkung: Zum 1. August tritt Andrea Spieker-Kreft ihre neue Stelle als Pastoralreferentin an. Noch arbeitet die 53-Jährige in der Pfarrei St. Lambertus in Ochtrup. Pastoralreferent Norbert Westermann geht Mitte 2022 in den Ruhestand..