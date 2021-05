Eine Jeanshose, ein Hemd und ein Parker waren das Einzige, was Reinhold Wessendorf im August 1967 aus seinem brennenden Elternhaus retten konnte. Der Bauernhof samt Scheune und Stall brannte damals vollständig nieder. Die Ursache: Brandstiftung. Der damals 17-Jährige erinnert sich auch heute, immerhin über 50 Jahre später, noch sehr genau an die Geschehnisse. Es war Anfang August, auf dem Hof war die Ernte eingefahren worden. Die Scheune war proppevoll mit Strohballen. Ein Wagen voller Stroh passte zwar noch in die Scheune, allerdings ging die Tür nicht mehr zu, die Deichsel war im Weg. Auch auf dem Hof, erinnert sich Wessendorf, standen zwei bis drei Wagen, hoch beladen mit Stroh. Den Anfang habe das Feuer aber wohl in der Scheune genommen. „Die Ballen waren damals sehr viel lockerer gepresst als heute“, berichtet der Ochtruper.