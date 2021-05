Die Brandserie des Jahres 1967 hielt auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Och­trup in Atem. „Das Feuer auf dem Hof Schmeing war mein erster Großbrand“, berichtet Ewald Wilpers. Der 72-jährige Stadtbrandinspektor war lange Jahre in der Führungsriege der Ochtruper Feuerwehr tätig.