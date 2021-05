Willi Wieling war ein Heranwachsender, als der Feuerteufel die Bevölkerung in und um Ochtrup in Panik versetzte. Auf dem Hof der Familie Wieling in Welbergen zu recht. An die Nacht zum 23. März 1967 erinnert sich der Welbergener noch gut. „Um zwei Uhr wurde ich von polternden und knisternden Geräuschen wach.