Endlich wieder im Biergarten sitzen oder am Tisch ein Eis und einen Cappuccino genießen. Seit Samstag ist dies auch in Ochtrup wieder erlaubt. Aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte dürfen auch in der Töpferstadt Gaststätten, Restaurants, Eisdielen und Cafés ihren Außenbereich für Gäste öffnen. Während sich manch ein Ochtruper Gastwirt dazu entschieden hatte, nicht zu öffnen, nutzten viele von ihnen am Samstagabend trotz des durchwachsenen Wetters die Chance, ihre Gäste im Außenbereich zu bewirten. „ Auf diesen Tag haben wir wirklich gewartet. “ Michael Niehuesbernd Zu ihnen gehört auch das Landgasthaus Althoff. „Für uns war klar, dass wir auf jeden Fall und auch trotz des schlechten Wetters für unsere Gäste da sein wollen“, erzählte Anika Althoff. Um ihren Gästen einen schönen und entspannten Abend zu bereiten, hatten die Althoffs ihren Außenbereich im Vorfeld mit Heizstrahlern sowie einem Zelt im Hof aufgerüstet. „Bei unserer Arbeit legen wir großen Wert auf die Einhaltung der geltenden Coronaregeln. Aber das ist natürlich personalaufwendig, denn beispielsweise das Überprüfen der negativen Tests kostet Zeit“, erklärt Anika Althoff, während sie ein Bier nach dem anderen zapft. Glücklicherweise würden sich die Gäste aber an alle Auflagen halten.