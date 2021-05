Architektenwettbewerb Dazu hatte die Pfarrei einen Architektenwettbewerb gestartet. Die Vorgabe: Auf dem Areal, das derzeit noch das Clemens-August-Heim beherbergt, und dem angrenzenden Grundstück in Richtung Hellstiege soll ein Pfarrzentrum entstehen, in dem auch die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) eine Heimat findet. Sechs Architektenbüros reichten Vorschläge ein. Anfang Mai fand die Preisrichtersitzung statt. Letzterer gehörten neben vom Bistum entsandten Fachleuten auch Pfarrer Stefan Hörstrup, Pfarreiratsvorsitzender Michael Tombült, Verwaltungsreferentin Birgit Potthoff, der Leiter des Jugendcafés Freiraum, Jörg Eßlage, und Bürgermeisterin Christa Lenderich an. „Uns war wichtig, dass Jugendcafé Freiraum in die Planungen einzubinden“, erklärt Stefan Hörstrup. Die Pfarrei habe die Kombination von Pfarrheim und Jugendzentrum immer als sehr belebend empfunden. Grundsätzlich sei die OKJA eine kommunale Aufgabe, die Kirchengemeinden in Och­trup fungierten als Trägerinnen.