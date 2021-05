Ochtrup -

Von Alex Piccin

Lange ist er her, dass es in Ochtrup einen Lebensmittelmarkt gegeben hat, der Spezialitäten aus dem Orient anbietet. Die Idee, diese Lücke zu schließen, ist in Shivan Ahmad vor einigen Jahren gereift. Der gebürtige Syrer hat als Geflüchteter und in Coronazeiten den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.