Bewegung und Begegnung – zwei Begriffe, die im Leben von Kindern normalerweise eine große Rolle spielen, durch Homeschooling und Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr für viele von ihnen aber zu kurz kamen. Grund genug für die Organisatoren der Ferienspaßaktion, diese Begriffe in den Mittelpunkt ihrer Planungen zu stellen. „Wir hoffen, Kindern gerade in dieser Zeit eine erlebnisreiche Zeit zu bescheren“, erklärte Bürgermeisterin und Schirmherrin Christa Lenderich bei einem Pressetermin in den Räumen der Villa Winkel.