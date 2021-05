Ochtrup -

Von Anne Steven

Gleich mehrere Kolonien mit Saatkrähen sorgen derzeit in Ochtrup für Ärger. Die schlauen Vögel klauen den Landwirten den Mais von den Äckern, treiben Anwohner mit ihrem Gekrächze in den Wahnsinn und räubern die Gelege anderer Vögel aus. Viel ausrichten kann man gegen die Saatkrähen nicht, denn sie dürfen nicht bejagt werden. In Ochtrup formiert sich trotzdem Widerstand.