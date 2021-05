Ochtrup -

Von Irmgard Tappe

Das Stadtradeln ist in wenigen Tagen beendet. Renate Duesmann motiviert Zweiradfans, an den letzten Tagen der Aktion noch einmal kräftig in die Pedale zu treten – und auch später noch. Der Stadtradelstar hat selbst schon rund 1500 Kilometer abgerissen und liegt bundesweit in der Spitzengruppe.