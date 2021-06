Kleine Feier im eigenen Garten

STUFENPLAN: Die ab Freitag geltende aktualisierte Corona-Schutzverordnung wird drei Stufen von Inzidenzwerten enthalten, die unterschiedliche Öffnungsschritte für die Kommunen vorsehen:

Stufe 1 bei einer Neuinfektionsrate unter 35 gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen,

Stufe 2 mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bis 50 und

Stufe 3 für die Inzidenz 50 bis 100.

Für einige Angebote mit überregionalem Einzugsbereich - etwa Freizeitparks (unter 50) - kommt es auch auf die landesweite Inzidenz an.

Um in eine niedrigere Stufe zu kommen, muss die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Grenzwert liegen, die Lockerungen greifen dann zwei Tage später. Umgekehrt werden die Regeln verschärft, wenn die Inzidenz an drei Werktagen hintereinander einen Grenzwert überschreitet.