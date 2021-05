Ochtrup -

Von Anne Steven

Das Land NRW unterstützt die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude in Ochtrup. Dazu überreichte Ministerin Ina Scharrenbach am Montag den entsprechenden Förderbescheid für Haus Welbergen. Das Dokument für die ehemalige Rektoratsschule muss allerdings nachträglich per Post zugestellt werden.