„Es darf nicht sein, dass Menschen, die anderen helfen wollen, ausgerechnet von denen beleidigt und bedroht werden.“ Diese Worte gehörten zur Begründung der Richterin in ihrem Urteil gegen einen 26-jährigen Mann aus Ochtrup. Der war jetzt vor dem Amtsgericht Steinfurt angeklagt, Rettungssanitäter, die um vier Uhr in der Frühe zu einem Notfall gerufen wurden, auf gemeinste Weise beleidigt und mit der Faust bedroht zu haben. In der Nacht des 29. September im vergangenen Jahr ging auf der Ochtruper Rettungswache ein Notruf ein, nachdem eine männliche Person Schnittverletzungen erlitten habe. Vermutlich sei auch ein Messer im Spiel gewesen, hieß es in dem Anruf eines Mitbewohners des selben Hauses.