Der Stadt Ochtrup fliegt gerade bei den außerschulischen Betreuungsangeboten ein Überdruckventil um die Ohren. Dieses war 2015 vom Rat geschaffen worden, um kurzfristig eine steigende Nachfrage nach Plätzen im Offenen Ganztag abzufedern. Die Stadt weitete damals die niederschwellige 8-1-Betreuung aus und schuf eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung. Parallel wurde der OGS-Bereich ausgebaut. Aktuell ist die Nachfrage nach OGS-Plätzen allerdings gesunken, dafür boomen die kostenlosen Angebote. Finanziell bedeutet besagtes Überdruckventil, wie Fachbereichsleiter Michael Alfert es am Montagabend im Schulausschuss nannte, für die Stadt Och­trup nun hohe Einnahmeverluste. Die Kommune möchte gegensteuern und wandte sich deshalb an die Politik. Allein für das laufende Schuljahr 2020/21 mussten aufgrund der niedrigeren Nachfrage nach OGS-Plätzen rund 55 000 Euro an Landeszuschüssen zurückgezahlt werden. „Das ist ein nicht unerheblicher Geldbetrag“, führte Bürgermeisterin Christa Lenderich der Politik vor Augen. Zumal die Stadt viel Geld in den OGS-Ausbau gesteckt habe.