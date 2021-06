„Mit den historisch gewachsenen Bauerschaftsvereinen können wir nicht mithalten“, meint Bernhard Dirksen abwehrend. Der Berger Schützenverein, dessen Ehrenvorsitzender der 82-Jährige ist, blickt an diesem Wochenende „erst“ auf 100 Jahre zurück. Doch ein Blick in die Historie lohnt sich auch bei diesem Verein. Gegründet im Jahr 1921 rekrutierte der Berger Schützenverein seine Mitglieder hauptsächlich aus den „Siedlungsgebieten“ wie Bernhard Dirksen sie nennt. Das Vereinsgebiet erstreckte sich damals hauptsächlich von der Gronauer Straße über den Ochtruper Berg bis zur Bentheimer Straße, inklusive der dort verorteten Gaststätten Kock/Buddendiek, Katerkamp, Nobbenhuis und Elfering. In den Reihen der Berger Schützen fanden sich in erster Linie Fabrikarbeiter, die bei den Gebrüdern Laurenz in Lohn und Brot standen. „Die Kosten für die Gründungsversammlung mussten die ersten Mitglieder noch aus eigener Tasche bezahlen. Eine Vereinskasse gab es da noch nicht“, berichtet Bernhard Dirksen schmunzelnd. Erster Vorsitzender war übrigens Heinrich Hüntemann.