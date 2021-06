Die Sonne scheint, Vögel zwitschern, Bienen und allerlei andere Insekten summen, zwischendrin plätschert ein Bach. Zu viel Idylle? Unrealistisch gar? Keinesfalls. Im Naturschutzgebiet Harskamp wurde der Wüstegraben – ein vormals in ein gradliniges Trapezprofil gezwängter Bachlauf – renaturiert. In den vergangenen Monaten ist so ein kleines Paradies entstanden. Die Planungen hatten bereits im Jahr 2019 begonnen. „Damals hat uns das trockene Wetter in die Karten gespielt“, berichtet Marc Krümpel von der Arbeitsgemeinschaft Wasser- und Bodenverbände Kreis Steinfurt bei einem Ortstermin im Naturschutzgebiet Harskamp von den ersten Maßnahmen. Klares Ziel: die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Demnach müssen beitragspflichtige Gewässer – und ein solches ist der Wüstegraben – bis zum Jahr 2027 in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden. Mit anderen Worten, der Bachlauf sollte aus seinem Korsett befreit werden und mehr Raum bekommen. Das sei an dieser Stelle auch gelungen, freut sich Marc Krümpel über das Ergebnis. Zwölf statt drei Meter Auf einer Länge von 700 Metern wurde das Gewässer renaturiert.