Rheine -

Von Matthias Schrief und Sebastian Kröger

Die Bilder, die der Verein „Tierretter.de“ am vergangenen Sonntag veröffentlicht hat, zeigen Zustände in Mastställen, die viele Menschen als ekelerregend empfinden. Schweine mit Schwanzverletzungen, sterbende Tiere und hygienische Missstände. Aufgenommen wurden sie in vier Schweinemastbetrieben im Kreis Steinfurt. Zwei der Ställe befinden sich in Rheine, zwei in Emsdetten, wie nun bekannt wurde. Jetzt beziehen Landrat Klaus Effing und Christoph Brundiers, Chefveterinär beim Kreis Steinfurt, Stellung.