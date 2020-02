Einer der beiden Männer, die bei einer Razzia gegen so genannte „falsche Polizisten“ am Mittwochmorgen in Rheine festgenommen wurden, ist wieder auf freiem Fuß. Bei ihm soll es sich um einen Fahrer des kriminellen Netzwerks handeln, sagte Henning Wilker von der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag.