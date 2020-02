Rheine/Münster -

Von Matthias Schrief

Experten-Gespräche, Krisenstäbe und klare Handlungsempfehlungen für die Bevölkerung – am Tag nach dem Bekanntwerden der ersten bestätigten Coronavirusfälle in Deutschland haben die zuständigen Behörden in der Region reagiert. Im Kreis Steinfurt hat Kreisdirektor Martin Sommer am Donnerstag einen Krisenstab installiert.