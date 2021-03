Im ersten Urteil vom 1. Juli 2019 war er wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu neun Jahren verurteilt worden. Sein Anwalt hatte erfolgreich Revision am Bundesgerichtshof beantragt. Dort wurde das Urteil aufgehoben. Deswegen musste der gesamte Prozess wiederholt werden. Staatsanwalt forderte neun Jahre Angeklagt waren in zweiter Instanz zwei Mordversuche. In seinem Plädoyer hatte der Staatsanwalt jetzt neun Jahre wegen eines heimtückischen Mordversuches an dem 53-Jährigen und einer gefährlichen Körperverletzung an dem 28-Jährigen beantragt.