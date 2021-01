Die Auschwitzfahrt der Saerbecker Gesamtschüler: Bericht im Wortlaut

Besichtigung des Konzentrationslagers Auschwitz Stammlager I

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr trafen wir am Stammlager in Auschwitz ein. Einen groben Überblick über die Größe und den Aufbau des Lager erhielten wir von unserem Guide am Lageplan. Am Eingang des Lagers entwickelten sich schon die ersten Vorstellungen, wie es damals abgelaufen sein musste. Der Guide berichtete uns am Tor mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ von den Zählappellen, bei denen alle Häftlinge erscheinen mussten, egal ob lebendig oder nicht. Dabei wurden sie von einem Lagerorchester begleitet, dessen Musik sie besonders demütigen sollte.

Durch die doppelte Umzäunung wirkte das Lager wie ein Gefängnis ohne jeglichen Ausweg. Dieser Eindruck bestätigte sich ebenfalls in den ca. 20 Baracken auf dem Gelände, in welchen jeweils 700-1000 Häftlinge leben mussten. Einige der Baracken wurden zu Ausstellungszwecken umgebaut. Originalfotos- und Zeichnungen, Dokumente und Modelle stellten die (Lebens-) Situation der Häftlinge anschaulich dar.

Erschrocken waren wir, als wir die 7 Tonnen Haare sahen, die den Menschen zunächst abgeschnitten, dann gesammelt und schließlich an Firmen zur Weiterverarbeitung verkauft wurden. Ausgestellt waren auch noch viele persönliche Dinge der Häftlinge wie Brillen, Schuhe und Koffer, die ihnen bei der Ankunft abgenommen wurden. So wurde den Menschen jegliche Individualität geraubt.

Bedrückte Stimmung herrschte auch, als wir durch ein Tor zum sogenannten „Todeshof“ gelangten; vor allem, weil dort so viele Menschen brutal ermordet wurden. Der Gedanke daran, dass dort so viele Menschen starben, war für uns unvorstellbar.

Unsere Führung beendeten wir mit der Besichtigung des Krematoriums.

Im Verlauf des Rundgangs stellten einige Schüler/ -innen interessiert Fragen, die unser Guide sehr informativ und verständlich beantworten konnte. Durch den guten Aufbau der Führung wurden wir Schritt für Schritt in das Thema eingeführt.

Anschließend schauten wir den Film „Die Befreiung von Auschwitz“ mit Originalaufnahmen, der die Informationen der Besichtigung wieder aufgriff und ergänzte. Besonders dann realisierten wir das schreckliche Ausmaß des Leidens und der Vernichtung von Menschenleben.

Besichtigung des Konzentrationslagers Auschwitz II Birkenau

Gleich zu Beginn der Ankunft in Auschwitz-Birkenau herrschte im Bus bedrückte Stimmung, da wir direkt am Eingangstor auf den Schienen hielten. Auch die Größe und die Dimension des Lagers schockierte uns.

Das erste Objekt, das wir sahen, war eine Quarantänebaracke. Hier erfuhren wir viel über die ersten schrecklichen Tage der Häftlinge im Lager: Sie wurden durch Aufschriften auf Deckenbalken („Sei ehrlich“, „Gesundheit ist Alles“), durch stundenlange Appelle und schwere Arbeit gedemütigt und schikaniert. Den Aufenthalt im Quarantänebereich überlebten nur ca. 30% der Häftlinge.

Anschließend besichtigten wir eine Schlafbaracke, welche die Häftlinge nach der Arbeit aufsuchten. Dort herrschten katastrophale Bedingungen, die sich z.B. durch nur wenige Stockbetten für zu viele Häftlinge erahnen ließen. Auf dem Weg zu den Krematorien haben wir an der Rampe Halt gemacht. Durch die vielen Fotos, die erhaltenen Schienen und die Informationen konnten wir uns die damaligen Abläufe bei der Ankunft im Lager gut vorstellen. Unser Weg führte uns an den Ruinen von vielen Baracken, welche die Deutschen vor ihrem Abzug abgerissenen hatten, vorbei. Unser Guide zeigte uns einige Originaldokumente, die z.B die Einfuhr von Zyklon B-Pulver bescheinigten. Ein besonders unwohles Gefühl und Kälte kam in uns auf, als wir den sogenannten „Schwarzen See“ erreichten. Erst die Gedenksteine, verziert mit Blumen und Lichtern, machte uns deutlich, dass in diesem See die Asche der verbrannten Menschen war. Am Krematorium angekommen, sah man auch hier die große Anteilnahme der Besucher an den vergangenen Geschehnissen, ausgedrückt durch Teelichter, Blumen und Gedenktafeln. Im nahegelegenen „Sauna- Bereich“, in dem die Menschen durch Abnahme ihres Hab& Gutes, Haare Scheren und Desinfizieren zu Häftlingen ohne jegliche Persönlichkeit wurden, waren Fotowände mit über 2500 im KZ gefundenen Privatfotos zu besichtigen. Diese Ausstellung sollte den toten Menschen ein Stück ihrer Individualität zurückgeben.

Insgesamt bewegte uns diese Besichtigung sehr, vor allem aufgrund der Kälte und wegen des unglaublichen Ausmaßes dieses Lagers.

Kunstausstellung

Am Nachmittag folgte der Besuch der Kunstausstellung im Stammlager I. Dort wurden uns verschiedene Kunstwerke von Häftlingen gezeigt und deren Hintergrund erläutert.

Länderausstellung

Den Abschluss unserer Studienfahrt bildete die Besichtigung der Länderausstellung im Stammlager I. Wir hatten die Möglichkeit frei über das Gelände zu gehen, um uns die Ausstellungen in den Baracken anzusehen, in denen der Holocaust aus der Perspektive der verschiedenen Herkunftsländer der Häftlinge geschildert wurde. Die Ausstellungen wurden untermalt mit verschiedenen Musik- und Lichteffekten, welche die Wirkung der Informationen und Ausstellungsgegenstände auf die Besucher verstärkte. Insgesamt fanden wir die Länderausstellung sehr sehenswert.