Die genaue Schadenshöhe wird nach wie vor ermittelt, liegt aber sicherlich in zweistelliger Millionenhöhe. Ebenso ist die Brandursache bislang nicht vollends geklärt, vermutet wird ein technischer Defekt. Gabriele Droste spricht von einen „großen Schock“, wenn sie an die Katastrohe zurückdenkt. „Ein unglaublicher Tag. Ich schrecke immer noch auf, wenn ich eine Sirene höre“, sagt die Marketingleiterin.

Heute läuft die Produktion beim Schlauchlinerhersteller wieder auf hundert Prozent. „Wie vor dem Brand“, erklärt Droste. Gelungen sei dieses Comeback mit einem großen Kraftakt in 2018. „Es war ein anstrengendes Jahr für uns alle“, blickt sie zurück. Besonders dankbar sei sie den Gesellschaftern, „die an uns geglaubt haben“. Jetzt geben wir richtig Gas, hätten diese nach dem Brand gesagt und keinen Zweifel daran gelassen, dass alles wieder aufgebaut wird. „Das hat einen Ruck im Team gegeben“, so die Unternehmenssprecherin.

Glück im Unglück hatte Saertex Multicom in Bezug auf die zerstörte Lagerfläche. Denn ein Neubau für die Erweiterung der Produktion war kurz vor der Fertigstellung. „Es fehlten noch der Betonboden, Teile des Dachs, die elektrische und technische Einrichtung“, so Droste. Also habe man diese Halle schnell fertiggestellt und zum Lager umfunktioniert. „Hier war es voll bis zur Decke“, sagt sie an Ort und Stelle.

Da zwei Imprägnieranlagen den Flammen zum Opfer fielen, mussten Aufträge abgelehnt werden. „Das war kein Spaß. Wir haben unseren Kunden empfohlen, beim Mitbewerber zu kaufen“, erläutert Droste: „Die Kunden hatten aber großes Verständnis. Die Auftragsbücher sind derzeit wieder gut gefüllt.“

Ein Teil der Produktion wurde in den vergangenen Monaten durch eine dritte Imprägnieranlage, die in der Trockenproduktion steht, aufgefangen. Diese wurde umgemodelt und die Kapazitäten erhöht – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. „Damit konnten wir viel abdecken“, betont Droste. Außerdem gab es Unterstützung von den ausländischen Werken in China und den USA, wo einige Mitarbeiter auch zur Unterstützung eingesetzt wurden. So musste niemand entlassen werden.“ Mehr noch: Um alle Aufträge auf den wieder aufgebauten Anlagen abarbeiten zu können, wurden in den vergangenen Monaten 40 neue Mitarbeiter eingestellt.

Mittlerweile wurde die abgebrannte Halle, die erst fünf Jahre alt war, wieder aufgebaut – sogar größer als vor dem Unglück. „Damit hat sich das Unternehmen für die Zukunft aufgestellt“, so Droste. Im Oktober wurde eine erste neue Imprägnieranlage in Betrieb genommen. Die zweite folgt zum Jahreswechsel, und eine dritte soll im zweiten Quartal 2019 an den Start gehen. Damit erhöht Saertex Multicom seine Kapazitäten noch einmal um 30 Prozent. Auch ein neues Kühlhaus ist fertig.