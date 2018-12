Klara Leiting und Kornelia Bücker vom KBS und Brigitte Wolff-Vorndieck vom MGH würden, wenn es ginge, auch dem Christkind ein Exemplar der Broschüre mit dem gelben Umschlag schicken. Denn sie finden, dass sich Gutscheine für Kurse gut unterm Weihnachtsbaum machen.

Altbewährtes, Geschätztes und gut Angenommenes sind weiter auf den 64 Seiten zu finden, erklären die drei Frauen. Und in jedem Fachbereich gebe es Neues. So läuft im Bereich Medien demnächst im zweiten Jahr der Kursus „Tablet für Einsteiger“. Neu sind auch das Yoga für Mütter vor und nach der Geburt des Kinds, Faszien-Training und im Kreativbereich das Upcycling von Gebrauchtmaterial. Zum ersten Mal bietet das KBS Vorträge für Eltern in Sachen Erste Hilfe am Kind und Notfälle im Säuglings- und Kinderalter an. Das MGH öffnet in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Klimakommune Saerbeck zum ersten Mal die neuen Experimentierkisten in Sachen Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint) für Kinder ab acht Jahren. Zum Dauerläufer hingegen hat sich die Aktion „Herz-Kissen“ entwickelt. Neu sind ebenfalls Themenabende der Seniorenlotsen.

Das Jahresprogramm liegt im MGH und im Dorf aus. Anmeldungen und der Erwerb von Gutscheinen sind möglich zu den Öffnungszeiten des MGH.