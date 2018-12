Das Friedenslicht aus Bethlehem brennt jetzt an ihren Kerzen. Und wenn alles gut geht, tut es das bis Samstag. Im 17-Uhr-Gottesdienst, den die Pfadfinder in Kluft und Halstuch mitgestalten, bringen sie die kleinen Flammen mit der großen Bedeutung in die St.-Georg-Pfarrkirche. Von dort aus, so der Wunsch, soll sie in Saerbeck von Kerze zu Kerze, von Mensch zu Mensch weitergegeben werden.

Das Friedenslicht wird im Rahmen einer europaweiten Aktion in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und wie die olympische Fackel weitergetragen. Von Österreich aus verteilen Pfadfinder es weiter. Im Paulus-Dom kamen Pfadfinder von drei Verbände aus dem Bistum Münster zusammen, um die Flamme zu übernehmen und in ihre Heimatorte zu bringen.

Die Saerbecker saßen wieder auf ihrem Stammplatz auf dem Boden links vom Altar, direkt neben den blauen Kluften der Pfadfinderinnenschaft PSG, wo die Wölflinge Wichtel heißen. Wohl um die 2000 Pfadfinder füllten den Dom bis zu den letzten Stehplätzen bei der 20. ökumenischen Aussendungsfeier im Bistum. Die Saerbecker waren zum siebten Mal dabei.

Das Licht mit seinen verschiedenen Farben und nicht selten gegensätzlichen Wirkungen und Bedeutungen nahmen sich Katharina Fröhle aus der Diözesanleitung der PSG und Bjarne Thorwesten von VCP (evangelischer Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder) zum Thema. Sie kamen zusammen mit Nikolas Kamenz (Diözesanvorsitzender der DPSG Münster) zu dem Schluss: am liebsten bunt, alle Farben zusammen, ganz hell. Das strahlende Weiß brauche alle Farben, sei ihre Summe, erklärten sie – „Licht ist Vielfalt“.

„Frieden braucht Vielfalt“ ist das Jahresmotto der Aktion. Domkapitular Hans-Bernd Köppen schilderte Bethlehem in Israel, wo das Friedenslicht herkommt, als „eine Stadt, um die eine Mauer gebaut ist“. Dass trotzdem diese Flamme in die Welt hinaus gelangt, zeige: „Es kann Frieden sein“. Aber „es gibt viel Angst, sich zu begegnen. Diese Angst führt zu Konflikten, von ihr geht die eigentliche Gefahr aus“. Köppen rief dazu auf, sich nicht aus Furcht einzumauern, stattdessen anderen Menschen in ihrer Vielfalt ohne Angst begegnen und sie kennenlernen zu wollen.

Wer im Dom dabei war, konnte sich schon mal ein Bild machen, was mit dem Pfadfinder-Lied „Flinke Hände, flinke Füße“ am Samstag auf die Gottesdienstbesucher in St. Georg zukommt.